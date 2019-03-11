Тракторист погиб в ДТП в Плюсском районе 9 марта

10:12, 11 марта 2019, ПАИ

9 марта в 12:45 в Плюсском районе на 3 километре трассы Плюсса – Погорелово 53-летний водитель трактора МТ3-82 потерял управление, врезался в сугроб и перевернулся на левый бок. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБД УМДВ РФ по Псковской области, мужчина скончался на месте.

Еще одно ДТП произошло в этот же день в 13:35 в Пскове. У дома №90-в на улице Инженерной 32-летняя женщина за рулем «Шкоды Фабиа» врезалась в ВАЗ-21103, которым управлял 46-летний мужчина. В результате аварии пострадал 33-летний пассажир «Шкоды», госпитализация не потребовалась.

8 марта в 00:15 в Псковском районе на 301 километре трассы Санкт-Петербург – Невель в деревне Стремутка нетрезвый 28-летний водитель «Опель Астра» сбил 40-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с полученными травмами госпитализирован.

Кроме того, с 8 по 10 марта в Псковской области стражи порядка задержали 45 водителей, которые находились за рулем в нетрезвом состоянии.