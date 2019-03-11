Четыре жилых комплекса смогут осмотреть участники псковского «Тура по новостройкам» 16 марта

10:49, 11 марта 2019, ПАИ

16 марта, у псковичей есть возможность посмотреть квартиры сразу в четырёх жилых комплексах. В 11:00 от редакции «Комсомольской правды – Псков» на улице Пароменской, 21/33 отъедет автобус с участниками «Тура по новостройкам», который за несколько часов побывает в «Европе», «Образцовом квартале», «Приоритете» и «Пятом элементе». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

Первые три жилых комплекса находятся на Завеличье. Дальше всего от центра расположились дома ЖК «Европа». Во время экскурсии будущим новосёлам покажут квартиры на Венской, 3 и на Пражской, 8/12.

Далее в маршруте значится дом № 7 в Крестках. Это уже ЖК «Образцовый квартал». Недалеко находится и следующий пункт – ЖК «Приоритет». Там все желающие смогут прицениться к квадратным метрам в доме № 10 на улице Кузбасской дивизии.

Завершится тур поездкой на Запсковье в жилой комплекс «Пятый элемент» (Инженерная, 110).

Количество мест ограничено, поэтому необходимо записаться по телефону (8112) 702-042. Участие, как и всегда, бесплатное.