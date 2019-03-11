Россия вошла в число основных экспортеров вооружения в мире

11:07, 11 марта 2019, ПАИ

Россия вошла в число основных экспортеров вооружения в мире. Как пишет Russia Today со ссылкой на стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI), в список также вошли США.

Также сообщается, что пять крупнейших экспортёров оружия — США, Россия, Франция, Германия и Китай — с 2014 по 2018 год обеспечили 75% совокупного объёма мирового экспорта вооружений.

Кроме того, по словам специалистов, с 2014 по 2018 год экспорт оружия из США вырос на 29% по сравнению с промежутком с 2009 по 2013 год.