Скончался экс-глава Псковского района Владимир Шураев

10:52, 11 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 11 марта, в результате продолжительной болезни скончался экс-глава Псковского района Владимир Шураев. Об этом Псковскому агентству информации сообщил депутат Псковского областного Собрания Владимир Яников.

О месте и времени прощания с Владимиром Шураевым будет сообщено позднее.

Владимир Шураев в 1996-1998 годах работал в ЖКХ Псковского района. С 1998 года - заместитель главы Псковского района по работе с депутатами. С 2000 года – первый заместитель главы Псковского района. С апреля 2003 года по июль 2013 года - глава Псковского района.

В июле 2013 года был назначен председателем комитета по вопросам местного самоуправления администрации Псковской области. В октябре 2014 года - начальником управления внутренней политики администрации Псковской области. В феврале 2017 года покинул этот пост. В сентябре 2017 года был избран депутатом Псковского районного Собрания, но затем отказался от мандата из-за болезни.