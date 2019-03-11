Дни открытых дверей пройдут во всех налоговых инспекциях Псковской области в апреле

11:54, 11 марта 2019, ПАИ

Всероссийская акция «День открытых дверей» пройдёт во всех налоговых инспекциях Псковской области 4, 5, 25 и 26 апреля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области.

В ходе мероприятия налоговики расскажут, как правильно заполнить декларацию 3-НДФЛ, оформить налоговые вычеты, помогут подключиться к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц» и ответят на вопросы налогоплательщиков. Получить консультацию и заполнить декларацию можно в любой инспекции области независимо от места регистрации.

В ведомстве также напомнили, что в этом году представить декларацию о полученных в 2018 году доходах необходимо не позднее 30 апреля.



Добавим, что в Дни открытых дверей время работы инспекций продлено до 20:00.