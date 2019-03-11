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Общество

Названы самые высокооплачиваемые должности в Псковской области в феврале

Аналитики компании HeadHunter проанализировали более 1 тыс. 363 вакансий, размещенных на сайте работодателями в Псковской области с 1 по 28 февраля и составили рейтинг самых высокооплачиваемых предложений о работе и узнали об изменениях, которые произошли на рынке труда за прошедший месяц. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

На первом месте в рейтинге оказался менеджер по развитию розничной сети с зарплатой от 100 тыс. рублей, второе место разделили региональный менеджер по работе с клиентами и руководитель группы системного администрирования, которым предлагают в Псковской области зарплату от 80 тыс. рублей. Третье место также поделили директор магазина и ведущий консультант по коммерческой недвижимости. Их заработок составляет от 50 тыс. рублей в месяц.

Также сообщается, что больше всего вакансий в феврале работодатели Псковской области разместили для соискателей из профобластей продаж (29% от общего количества предложений о работе), начала карьеры и студентов (22%), производства (15%), рабочего персонала (13%), административного персонала (9%), представителей сфер транспорта и логистики, медицины и фармацевтики (по 8%).

Средняя предлагаемая заработная плата в вакансиях на сайте hh.ru в Пскове в феврале составила 30 тыс. 500 рублей. Средние зарплатные ожидания в резюме соискателей оказались равны 28 тыс. рублей.

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