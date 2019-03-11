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Общество

До нуля поднимется температура 12 марта в Псковской области

12 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе составит ночью от -3 до -8 градусов, а днем – от -5 до 0.

Ожидается ветер северо-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление – низкое.

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