Под предлогом покупки цветов мошенница сняла с карты великолучанки 8 тысяч рублей

12:11, 11 марта 2019, ПАИ

7 марта в Великих Луках 29-летней предпринимательнице в соцсетях пришел заявка от незнакомки на покупку партии цветов с доставкой в Петергоф. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области, женщина выяснила реквизиты карты великолучанки и сняла 8 тыс. рублей.

Кроме того, 64-летняя жительница Великих Лук разместила в Интернете объявление о продаже квартиры. 10 марта ей позвонил мужчина, представился военнослужащим и предложил перевести предоплату. Он попросил пенсионерку выполнить ряд операций в банкомате под его диктовку, а после заявил, что деньги не удалось перевести. И тогда мужчина предложил перечислить на номер его телефона определенную сумму, которая потом, якобы, вернется велеиколучанке. В итоге женщина перечислила 47 тысяч рублей, после чего мужчина перестал выходить на связь. Потерпевшая обратилась за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки. Возбуждено уголовное дело.

Факты мошенничества также были зафиксированы в Пскове, Новосокольниках и Себеже.