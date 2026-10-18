Мошенники подменяют номера телефонов СК и выдают себя за следователей в Псковской области

23:09, 18 октября 2026, ПАИ

Мошенники могут звонить жителям Псковской области с подменных номеров, которые совпадают с телефонами Следственного комитета. Злоумышленники используют специальные программы, чтобы на экране телефона отображался номер, не соответствующий реальному номеру звонящего. Об этом предупредили в СУ СК РФ по Псковской области.

В ведомстве отметили, что мошенники могут использовать даже номера, опубликованные на официальных сайтах следственных управлений и Следственного комитета России.

Злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов, сообщают о якобы готовящихся или уже совершённых в отношении человека мошеннических действиях, а затем предлагают перевести деньги, сообщить данные банковской карты, установить приложение или перейти по ссылке.

«Ни по телефону, ни в ходе очной беседы сотрудники правоохранительных органов не предъявляют требований о переводе денежных средств на какие-либо счета. Такие требования – явный признак мошенничества», – подчеркнули в СК.

Если звонящий представляется следователем и просит совершить финансовые операции, разговор нужно прекратить. Нельзя сообщать персональные данные, реквизиты банковских карт и счетов, PIN-коды или переводить деньги. Проверить информацию можно, самостоятельно позвонив по номерам, указанным на официальных сайтах правоохранительных органов или банков.