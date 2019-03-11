Пекинскую капусту из Украины уничтожили в Псковской области, а также яблоки и груши неустановленного происхождения

12:28, 11 марта 2019, ПАИ

6 марта в Себеже сотрудники территориального Управления Россельхознадзора механическим путем уничтожили 63 килограмма пекинской капусты украинского происхождения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства. Также в связи с отсутствием фитосанитарного сертификата были уничтожены 2 тонны яблок и 127 килограммов груш неустановленного происхождения.

Ранее в Невельском районе должностные лица Управления в результате совместных мероприятий с сотрудниками Псковской таможни задержали автомашину, которая незаконно ввозила с территории Белоруссии продукцию без документов, подтверждающих карантинное фитосанитарное состояние и происхождение товара.

При проведении досмотра грузового отсека автомобиля была выявлена партия свежих яблок и груш неустановленного происхождения, а также пекинская капуста, на упаковочной таре которой были обнаружены маркировочные этикетки, указывающие, что страна происхождения продукции – Украина.

Продукция изъята из оборота и уничтожена в соответствии с законодательством Российской Федерации. По факту выявленного нарушения в отношении физического лица возбуждено дело об административном правонарушении.