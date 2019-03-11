Белорусские куры не смогли попасть в Россию

13:49, 11 марта 2019, ПАИ

Должностные лица Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении ветеринарного контроля на российско-белорусском участке государственной границы России в деревне Лобок Невельского района запретили ввоз 200 кур, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Домашние птицы следовали автомобильным транспортом из Белоруссии в Псковскую область без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их происхождение. Кроме того, куры перевозились без питьевой воды.

Перемещение живого груза по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате кур в Белоруссию.