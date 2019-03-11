«Каждый подойдет к своему порогу и каждый переступит его однажды»

12:31, 11 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 11 марта, на 62-м году жизни после продолжительной болезни скончался Владимир Шураев – известный в регионе человек, который в свое время возглавлял Псковский район, был председателем регионального комитета по местному самоуправлению и управления внутренней политики администрации области. 5 марта, незадолго до смерти, Владимир Шураев опубликовал на своей странице в социальной сети пост, посвященный теме болезни, борьбы с ней, размышлений о Боге и смысле жизни, сопроводив его хэштегом #ракбоитсясмелых. Псковское агентство информации публикует его полностью.

«Вчера 04.02.2019 практически незаметно в соцсетях прошел Всемирный день борьбы с раком. По этому поводу у меня есть очень личный пост, который я решил опубликовать. Уже шестой год я борюсь с этой тяжелой болезнью. Эта борьба непростая: 7 операций, несколько курсов химиотерапии, облучения. Борьба идет с переменным успехом. В конечном итоге я пришел к выводу, что сейчас мое будущее зависит только от Господа Бога. Как он решит, так и будет. В этой связи встает вопрос - для чего Господь дает человеку жизнь? Наверное для того, чтобы человек мог выполнить свою миссию на Земле. Основная миссия - это конечно продолжение рода человеческого. У каждого из нас есть и свои цели, у кого-то возвышенные, у кого-то глобальные, а у кого-то и совсем маленькие, но от этого не менее важные.

Недавно я был у самого порога, душа моя чувствовала острое беспокойство, а ум все не мог понять, что же меня здесь держит. В какой-то момент я понял, что не успел многого сказать родным. Я понял, что основная миссия, по крайней мере моя, была создать хорошую семью, вырастить и воспитать детей, принести какую-то пользу людям. И Бог дал мне возможность остаться, поговорить о самом сокровенном с моими любимыми, и на душе стало теплее и светлее.

За время болезни я неоднократно бывал на Афоне, посетил большинство монастырей. Я имел счастье неоднократно приложиться к чудотворной иконе Божьей Матери Всецарице (Пантанасса) в Ватопедской обители и молить об исцелении. В разговоре с одним из монахов о. Дорофеем услышал мысль, что Господь особо отмечает людей онкологией, чтобы еще при жизни они готовились к царствию небесному, покаялись в своих грехах и предстали на суд Божий с чистой душой. Важно этой возможностью воспользоваться. Ведь все равно каждый подойдет к своему порогу и каждый переступит его однажды, а когда это будет, одному Богу известно.

Хочется пожелать успешного лечения больным, пусть Господь даст сил на борьбу вам и вашим близким. Дай Бог, чтобы на вашем пути встречались хорошие врачи, и Бог им в помощь!»