42 медали завоевали псковичи на XIX турнире по дзюдо, посвященном памяти 6-й роты

12:46, 11 марта 2019, ПАИ

Псковские спортсмены завоевали 42 медали из 99 на XIX турнире по дзюдо, посвященном памяти героев-десантников 6-й роты. Соревнования проходи 9 марта в универсальном спортивном комплексе «Олимп» в Пскове. В них участвовали более двухсот борцов из Санкт-Петербурга, Новгородской, Ленинградской, Липецкой, Псковской областей и Эстонии (Тарту), сообщили Псковскому агентству информации в спортивном центре «Бригантина».

В неофициальном командном зачете псковский спортцентр «Бригантина» стал победителем, завоевав 22 медали, из них 7 золотых (тренеры Беги Нанскани, Николай Швец, Сергей Дмитриев).

Среди дзюдоистов 2007-2008 годов рождения победителями стали Дмитрий Нынык из Себежа в весовой категории до 27 килограммов, Матвей Степанов из Пскова («Динамо») в весовой категории до 30 килограммов, Александр Портнов из Луги в весовой категории до 34 килограммов, Дамир Махмудов из Санкт-Петербурга в весовой категории до 38 килограммов, Тимур Тимофеев из Пскова («Динамо») в весовой категории до 42 килограммов, Максим Романов из Пскова («Бригантина») в весовой категории до 46 килограммов, Кирилл Маслов из Пскова («Динамо») в весовой категории до 50 килограммов, Георгий Бобраков из Луги в весовой категории до 55 килограммов, Александр Семенов из Пскова («Динамо») в весовой категории до 60 килограммов.

Среди дзюдоистов 2005-2006 годов рождения лучшими стали Влад Долганов из Пскова («Динамо») в весовой категории до 35 килограммов, Азарий Андреев из Пскова («Динамо») в весовой категории до 38 килограммов, Валентин Завьялов из Великого Новгорода в весовой категории до 42 килограммов, Владилав Михайлов из Пскова «Бригантина» в весовой категории до 46 килограммов, Павел Рязанцев из Санкт-Петербурга в весовой категории до 50 килограммов, Кирилл Муравьев из Себежа в весовой категории до 55 килограммов, Ярослав Гавриленко из Великого Новгорода в весовой категории до 60 килограммов, Александр Николаев из Пскова («Олимп) в весовой категории до 66 килограммов, Павел Милютин из Великого Новгорода в весовой категории до 73 килограммов, Максим Харламов из Пскова («Бригантина») в весовой категории свыше 73 килограммов

Среди дзюдоистов 2003-2004 годов рождения в призёры вошли Рустам Мусаев из Пскова («Бригантина» в весовой категории до 38 килограммов, Виктор Зимин из Великого Новгорода в весовой категории до 42 килограммов, Максим Фролов из Пскова («Бригантина») в весовой категории до 46 килограммов, Иван Шубин из Великого Новгорода в весовой категории до 50 килограммов, Артур Еремеев из Эстонии (Тарту) в весовой категории до 55 килограммов, Арсений Тучков из Гатчинского района в весовой категории до 60 килограммов, Дмитрий Исправников из Пскова («Бригантина») в весовой категории до 66 килограммов, Иван Сиверцев из Тосно в весовой категории до 73 килограммов, Константин Голубев из Великого Новгорода в весовой категории до 81 килограммов, Иван Драничников из Пскова в весовой категории свыше 81 килограммов.