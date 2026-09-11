Пскович выиграл два золота на чемпионате Новгородской области по гребле на байдарках и каноэ

14:17, 11 сентября 2026, ПАИ

Пскович Никита Полатовский стал победителем чемпионата Новгородской области по гребле на байдарках и каноэ, который прошёл 9 сентября. Об этом сообщил псковский тренер Андрей Семёнов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Полатовский завоевал золото региональных юношеских соревнований в гребле на байдарках на дистанции 5 000 метров, а также стал победителем мужского заезда на дистанции 10 000 метров.

«В острой и бескомпромиссной борьбе Никита смог одержать красивые и уверенные победы на обеих дистанциях. Поздравляем и гордимся», – отметил Андрей Семёнов.