Псковичи примут участие во Всероссийской спартакиаде специальной олимпиады по конному спорту

17:19, 11 сентября 2026, ПАИ

Псковичи, воспитанники спорткшколы «Надежда», занимающиеся в конноспортивном клубе «Родина», примут участие во Всероссийской спартакиаде специальной олимпиады по конному спорту. Соревнования пройдут в Ессентуках с 13 по 19 сентября, сообщила тренер спортсменов Кристина Соловьёва в беседе с корреспондентом ПАИ.

Псковскую область на этих соревнованиях представят Виктория Дрогунова, Константин Яунзе-Бирюков, Сергей Иванов и Любовь Дмитрачкова. Спортсмены выступят в рабочей тропе, выездке, конкуре, английской езде и эстафетах.

В спартакиаде примут участие 125 спортсменов из 26 регионов. «Это главные старты в году. В команду отбираются самые сильные. Конкуренция будет довольно-таки высокая. Чем сложнее программа, тем сильнее конкуренция. Сергей Иванов выступает в сложной программе, и его конкуренты – всадники из Санкт-Петербурга – участвовали и в международных соревнованиях. Он с ними часто попадает в один дивизион», – отметила Кристина Соловьёва.