World Aquatics обязала страны-организаторы соревнований обеспечивать визы российским спортсменам

16:16, 11 сентября 2026, ПАИ

Международная федерация плавания (World Aquatics) ввела требование для стран, принимающих турниры под её эгидой, гарантировать выдачу виз российским и белорусским спортсменам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального секретаря Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Радмира Габдуллина.

По его словам, соответствующее решение было принято на президиуме организации. Теперь принимающая сторона обязана подписать согласие о том, что правительство страны не будет препятствовать получению виз российскими и белорусскими спортсменами и не окажет на них давления. В случае отказа World Aquatics передаст право проведения чемпионатов, первенств и Кубков другим странам, где к российским спортсменам относятся лояльно. Габдуллин отметил, что этого удалось добиться благодаря личным контактам председателя ФВВСР Дмитрия Мазепина с руководством World Aquatics.

Ранее, 13 апреля, World Aquatics сняла санкции с российских и белорусских спортсменов и допустила их к турнирам с национальным флагом и гимном.