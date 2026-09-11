ФК «Псков» проведёт стыковые матчи за выход в финальный турнир Третьей лиги в октябре

17:36, 11 сентября 2026, ПАИ

Футбольный клуб «Псков» в октябре проведёт стыковые матчи за выход в финальный турнир Третьей лиги в Сочи, сообщает пресс-служба команды.

Эту возможность псковичи получили благодаря победе в Кубке Северо-Западного федерального округа (СЗФО) в этом сезоне. За выход в финальный турнир «Псков» проведёт стыковые матчи с обладателем Кубка Санкт-Петербурга. В финале этих соревнований 27 сентября дубль «Динамо-СПб» сыграет со «Звездой».

Победитель стыковых матчей определится в двух играх. 5 октября псковичи проведут выездную встречу в Санкт-Петербурге, а 17 октября примут гостей на стадионе «Машиностроитель».