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ФК «Псков» проведёт стыковые матчи за выход в финальный турнир Третьей лиги в октябре

Футбольный клуб «Псков» в октябре проведёт стыковые матчи за выход в финальный турнир Третьей лиги в Сочи, сообщает пресс-служба команды.

Фото: пресс-служба ФК «Псков»

Эту возможность псковичи получили благодаря победе в Кубке Северо-Западного федерального округа (СЗФО) в этом сезоне. За выход в финальный турнир «Псков» проведёт стыковые матчи с обладателем Кубка Санкт-Петербурга. В финале этих соревнований 27 сентября дубль «Динамо-СПб» сыграет со «Звездой».

Победитель стыковых матчей определится в двух играх. 5 октября псковичи проведут выездную встречу в Санкт-Петербурге, а 17 октября примут гостей на стадионе «Машиностроитель».

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