Стартовал приём заявок на участие в Кубке Пскова по футзалу
Стартовала заявочная кампания на Кубок Пскова по футзалу. Об этом объявила городская федерация футбола.
Старт соревнования запланирован на начало ноября. Система розыгрыша будет зависеть от количества участвующих команд.
В прошлом году обладателем главного трофея стала команда «Прокуратура». В финале она одержала победу над «ВДВ-Купол – Лазер Крафтом».
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