УЕФА допустил участие четырёх российских клубов в еврокубках в следующем сезоне

11:43, 11 сентября 2026, ПАИ

В случае допуска российских команд к европейским соревнованиям в следующем сезоне от страны смогут выступить четыре клуба. Соответствующая информация содержится в циркуляре, опубликованном Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Согласно документу, чемпион России начнёт выступление с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, обладатель Кубка страны – с первого раунда Лиги Европы. Клубы, занявшие по итогам чемпионата второе и третье места, стартуют со второго квалификационного раунда Лиги конференций. В УЕФА отметили, что данное распределение является предварительным, его окончательный вариант будет утверждён до завершения текущего сезона.

С 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах. 27 августа президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что возвращение российских команд к соревнованиям возможно после завершения конфликта на Украине.