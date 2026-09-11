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Спорт

«Соперник создавал проблемы»: тренер «Урала» – о поражении от «Луки-Энергии»

Исполняющий обязанности главного тренера футбольного клуба «Урал» Дмитрий Смирнов назвал одной из главных причин поражения от «Луки-Энергии» проблемы, которые создавал соперник. Об этом он сказал на послематчевой пресс-конференции.

Дмитрий Смирнов. Фото: пресс-служба «Урала»

«В целом ребятам сказал спасибо за игру, за самоотдачу. Но в первые 15 минут мы, конечно, не очень хорошо зашли в игру: соперник много давил, стандарты, мы к этому были готовы, но как раз со стандартов и пропустили, к сожалению. Дальше в целом, по моему ощущению, мы подровняли игру, имели хорошие моменты. К сожалению, слишком поздно забили, чтобы вернуться в игру. Но ещё раз говорю: в целом за самоотдачу ребятам спасибо», – сказал Смирнов.

Главной проблемой своей команды тренер назвал недостаток мастерства в решающие моменты. «Может, где-то в концовке чуть наглее сыграть, где-то небольшой брак нам мешал. Ну и соперник создавал проблемы: мы смотрели их игры, они хорошо играют в давление, хорошо разрушают игру соперника. Поэтому их с победой», – отметил Смирнов.

Напомним, в пятом раунде Пути регионов Кубка России «Луки-Энергия» сыграет с «Ленинградцем».

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