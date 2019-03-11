Георгий Вилинбахов: «Огербачить» можно всех и вся, но для чего?

12:57, 11 марта 2019, ПАИ

В церемонии вручения свидетельств о госрегистрации флага и герба Псковской области, состоявшейся 1 марта, принял участие Георгий Вилинбахов: председатель Геральдического совета при президенте - государственный герольдмейстер Российской Федерации; заместитель директора Государственного Эрмитажа по научной работе. В эксклюзивном интервью Псковскому агентству информации он рассказал, чем деятельность геральдического совета похожа на работу ГАИ, почему не стоит пытаться «огербачить всех и вся», и какую роль в его жизни сыграли оловянные солдатики.

«Взаимодействие с псковичами у нас было дружеское»

- Георгий Вадимович, как вы оцениваете псковскую церемонию вручения свидетельств о госрегистрации госсимволов? Это ноу-хау региональных властей, или такого рода мероприятия практикуются в регионах, утвердивших своим официальные символы?

- Во всех регионах это происходит по-разному, никакого специального протокола нет. Каждый регион по-своему оценивает то значение, которые для него имеют внесенные в государственный геральдический регистр символы. В той степени, в которой мы, Геральдический совет при президенте Российской Федерации, можем помочь и что-то подсказать, мы готовы в этом участвовать.

В Пскове церемония была очень торжественная, очень красивая. Для меня было большим удовольствием и большой честью в ней участвовать.

- Как вы оцениваете опыт работы последних месяцев с региональными властями и с Геральдическим советом Псковской области?

- Взаимодействие с региональными геральдическими комиссиями и советами – это всегда одна из самых интересных частей нашей работы. Мы вырабатываем определенные рекомендации и требования, исходя из нашего научного понимания, что такое геральдика. Когда мы имеем контакт с региональными представителями, это очень помогает работе. Взаимодействие с псковичами у нас было нормальное, дружеское.

- Неоднократно звучало, что Псковская область – один из последних регионов, где не было официальных флага и герба. Значит ли это, что данное направление работы геральдического совета себя исчерпало?

- Часто задают вопрос: «Зачем какой-то Геральдический совет? Вот есть герб, флаг страны. Все утвердили, чем там еще заниматься?» Я всегда объясняю: наша работа в какой-то степени похожа на работу ГАИ. Тоже можно сказать: «Повесили знаки, тут можно, тут нельзя ехать. Что еще надо?» Но здесь начинается ремонт, значит, нужно повесить знаки объезда. Здесь закончился, значит, нужно убрать. Это живая работа, которая идет постоянно, которая не заканчивается: раз - и все на этом остановилось. То же самое и у нас.

«Никто не может человеку запретить рисовать для себя герб»

- Сейчас наблюдается интерес людей к своей генеалогии. Есть ли что-то подобное в сфере геральдики? Какими инструментами и ресурсами может воспользоваться человек, который хочет найти герб своей семьи или создать его с нуля?

- Когда речь идет о каких-то старых родах, то здесь вопрос о гербе не самый сложный: есть общие гербовники Российской Империи, есть документы в Российском историческом архиве в Петербурге. Если человек восстанавливает историю своей семьи, которая имела свой герб, то он находит этот герб без особого труда. Ему подскажут, помогут.

Есть вторая сторона: когда человек хочет создать свой герб. Тут начинается самое интересное: существует энное количество людей, которые готовы по заказу нарисовать вам его. Другое дело, что он нигде не проходит экспертизу, никто не может подтвердить, насколько он соответствует геральдическим правилам, не дублирует ли какой-то уже существующий герб.

Ну и тут есть еще один вопрос: сфера использования. Ведь если мы говорим о гербах, то нужно понимать, что они являлись знаками, которые идентифицировали личность человека и его имущество. Он печатью с гербом запечатывал конверт с письмом, маркировал гербом бумагу, на которой писал, герб был у него на фасаде дома, - что это дом такого-то, на посуде, которая была в его доме, на дверце кареты. Сейчас он будет изображать герб на чем? На автомобиле? На холодильнике?

- А могут ли такие гербы быть официально зарегистрированы?

- В государственный регистр личные гербы мы не вносим. Мы можем посмотреть, если нас попросят: правильно, не правильно. Но не более того. В качестве официально закрепленного за нами направления этого нет.

Вообще, надо помнить, что герб – это же определенный текст, определенная информация. Художнику, которому заказывают герб за деньги, в принципе, все равно. Человек может сказать: «Так, мне пожалуйста чтобы были щитодержатели, корона, намёт, мантия», - все, что угодно. Но человек не понимает, что все эти элементы имели свое значение. К примеру, наличие щитодержателей указывало, в какую книгу занесен тот или иной дворянский род. Княжеская мантия или корона указывали на титул.

Никто не может человеку запретить рисовать для себя герб. Но делай это грамотно, не обвешивай его тем, что тебе не принадлежит.

«Звезды генералов – то же самое, что перья у индейцев»

- Может быть, нужна «геральдическая полиция», которая будет следить за соблюдением правил?

- До этого мы пока не додумались. Когда речь идет о прямом нарушении законодательства – у нас есть прокуратура, полиция. Другое дело, что они тоже иногда делают вещи неправильные.

Например, в какой-то момент после 2000 года мы начали получать жалобы от разных учреждений, что к ним были предъявлены претензии, вплоть до суда, что они незаконно используют флага. Мы начали разбираться, и пришли к выводу, что ничего незаконного в том, что они делали, нет. Потому что в действующем законе о государственном флаге написано, что его могут поднимать учреждения, организации независимо от формы собственности, и частные лица в праздничные дни. Но нигде не сказано, что такое – «праздничные дни».

У меня сегодня родился сын – праздничный день, а завтра у меня внук принес пятерку из школы – праздничный день, а послезавтра что-то еще. Это мое право, определять, какой день у меня праздничный. Можно вообще вспомнить советское: «Трудовые будни – праздники для нас!» И значит, каждый рабочий день можно поднимать флаг. А полиция начала составлять протоколы: «Санаторий поднял флаг в день открытия сезона».

Все это вынудило принимать дополнения к этому закону, где уже было расписано, что все могут поднимать флаг.

В отношении гербов ситуация сложнее. Раньше было четко прописано, кто имеет право использовать государственный герб. После последних решений Государственной Думы стала более расплывчатая формулировка [в декабре 2017 года Госдума приняла закон, который предоставляет возможность гражданам и организациям уважительно использовать государственный герб РФ в неофициальных целях - ПАИ]. Нам еще придется мет с этим дело. Потому что уже появились изображения государственного герба на сырках, масле, молоке и так далее. Хотя с моей точки зрения нужно понимать: национальный флаг – это общенациональное достояние. А государственный герб – это достояние только государства. Не случайно во многих странах существуют два флага: национальный и государственный, который отличается тем, что на нем помещен государственный герб.

У каждой страны свои традиции, правила. Но главное – чтобы все было разумно. Как говорил один коллега, «огербачить можно всех и вся». Но есть всегда очень простой вопрос: «Для чего?»

Ведь почему появились флаги у субъектов Федерации? Ведь в Российской Империи традиции территориальных флагов не было. Объяснение очень простое: регионы получили право на осуществление внешнеэкономической деятельности. А это значит, к примеру, идут переговоры между Таллином и Псковской областью. И на столик ставят не государственный флаг Республики Эстония, а флаг Таллина. А если Псковская область ставит флаг Российской Федерации, это означает разные уровни переговорщиков.

Для этого геральдика и существует – чтобы точно обозначать ранг индивидуума или какой-то общности. Для чего нужны знаки различия в армии? Чтобы вы понимали, имеет ли тот, кто к вам подошел, право вами командовать. Вы ему должны первым честь отдавать, или он вам.

В разных культурах были выработаны разные системы геральдических знаков, но все они выполняют одну и ту же функцию. Какой-нибудь индеец втыкает себе три пера, чтобы показать, что он вождь. Потому, что если у него будет только одно перо, то вождь соседнего племени с ним не будет разговаривать на равных. Геральдика появляется тогда, когда нужно отличить одну группу от другой. Я понимаю, что это обидно звучит для генералов, но их звезды – это то же самое, что перья у индейцев.

«История была вербальным фоном в нашем доме»

- В интернете есть информация о том, что на вашем личном гербе девиз «братцы». Что это значит, как он появился?

- Это не мой персональный герб, а герб нашего рода. А вот девиз – это уже личное. Это слово не самое ходовое в нашей повседневной жизни, пришедшее откуда-то из дореволюционных времен. Невольно вспоминаешь фильм «Максимка», где герою объясняют, что на корабле экипаж – это все «братцы». И когда Максимка тонет, то кричит: «Братцы, братцы!»

Видимо, кроме меня никто его в обозримых пределах не употреблял. И на мое 50-летие друзья и члены Геральдического совета подарили мне изображение нашего семейного герба с этим девизом.

Я не отказываюсь от этого девиза. Это знак, символ общности и призыва к общим делам, общей жизни.

- В одном из ваших интервью я прочел, что увлечению историей вы отчасти пришли через оловянных солдатиков. Можете рассказать об этом подробнее?

- Вообще-то, вся атмосфера нашего дома подводила к интересу к истории. Дед – кадровый военный, выпускник еще последнего, 1917-го года, выпуска Павловского военного училища. Отец, служивший в армии. Друзья деда, и отца, так или иначе имевшие отношение к военному делу, занимавшиеся военной истории. Все это звучало в разговорах: желтые кирасиры, синие кирасиры, преображенцы, семеновцы, - не то, чтобы меня этому кто-то учил, просто в воздухе витало, об этом разговаривали.

Это было вербальным фоном. Наверное, в инженерных семьях какие-то инженерные термины звучат и невольно усваиваются, а у нас были военно-исторические. В том числе какие-то жаргонные к слова. К примеру, когда взрослые собирались за столом, то можно было услышать: «Ты пыж приготовил?» «Пыж» - это значит «закусочка».

Кроме того, в доме присутствовала геральдика, поскольку дед был одним из крупнейших коллекционеров экслибрисов в нашей стране. В доме были все основные дореволюционные работы по геральдике. А ведь это все очень красиво! Кроме того, дед носил перстень с нашим гербом, и я знал об этом, это было очень необычно.

Солдатики, конечно, к этому добавили очень много. Отец увлекался одно время солдатиками. В военно-исторической секции Дома ученых, одним из создателей которой он был, они делали доклады с демонстрацией сражений с помощью оловянных солдатиков. В какой-то момент эти солдатики стали мне перепадать и я смог ими играть. На каждый день рождения и Новый год отец дарил мне коробочку солдатиков.

Потом с 1962 года я заболел по-настоящему: потому, что увидел огромный макет сражения при Бородино. Дед меня представил Александру Ивановичу Любимову [один из крупнейших в СССР коллекционеров оловянных солдатиков, в собрании которого насчитывалось 20 тысяч фигурок - ПАИ] и я стал его учеником. Каждое воскресенье, в 12 часов, я ехал к нему на Старопарголовский проспект и мы час-два проводили за солдатиками. Я начал делать сам солдатиков: когда с кухни нашей коммунальной квартиры уходили все хозяйки, закончив дела, я вылезал со своими формочками, отливал солдатиков, чистил раскрашивал. Потом привозил Александру Ивановичу, он смотрел: так, не так.

А чтобы правильно сделать, нужно было знать форму, рисунки знамен. И вот все вместе это составило мой мир.

- Сейчас вы по-прежнему увлекаетесь солдатиками?

- Конечно. Коллекцией я, к сожалению, из-за занятости не занимаюсь, как положено. Иногда, когда есть возможность, я их расставляю. Но у меня нет возможности по-настоящему поиграть, устроить сражение с сыном или с внуком.

Стараюсь, когда где-нибудь бываю, ходить на блошиные рынки. Потому что на развалах бывает возможность найти оловянных солдатиков и я их приобретаю для своей коллекции. Есть, конечно, серьезные магазины: как «Берлинер цинфигурен» [Berliner Zinnfiguren, известный магазин оловянных солдатиков в Берлине - ПАИ]. Чувствуешь там себя как дома: пороешься и обязательно что-то находишь.