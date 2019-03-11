63 тысячи рублей собрал Детский фонд на лечение мальчика из Печорского района в ходе Масленицы в Пскове

13:42, 11 марта 2019, ПАИ

10 марта на Масленице в Пскове Псковскому областному отделению Российского детского фонда удалось собрать 63 тысячи 366 рублей 40 копеек на лечение трехлетнего Андрея Пронина из Печорского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе фонда.

У мальчика врождённый вывих бедра, из-за чего левая нога короче на 9 сантиметров. Андрею Пронину нельзя наступать на больную ногу, и поэтому он не может ходить. «Поможет ему операция по вправлению сустава. Сама операция бесплатная, но после неё нужно носить специальный ортез для ходьбы. Такой ортез можно изготовить только на заказ, его ориентировочная стоимость – 110 тысяч рублей», – рассказали в Детском фонде.

В рамках Масленичных гуляний прошёл благотворительный Блинный поединок, где представители власти, общественных организаций и крупных фирм продемонстрировали свои кулинарные способности. Все приготовленные блины были проданы на аукционе на общую сумму 41 тысяча 76 рублей.

Также на протяжении всего дня волонтёры Детского фонда призывали гостей праздника помочь Андрею Пронину. Пожертвование можно было сделать в копилки Фонда: так удалось собрать 22 тысячи 290 рублей 40 копеек. За пожертвование отзывчивые псковичи получали пряники от ресторана «Helga» и сувенирную продукцию.

Кроме того, с начала марта средства в пользу Андрея Пронина поступали на счёт Детского фонда. Сумма таких пожертвования составила 32 тысячи 600 рублей.

На данный момент на приобретение специализированного ортеза удалось привлечь 95 тысяч 966 рублей 40 копеек, поэтому сбор средств продолжается. Сделать пожертвование можно в офисе Детского фонда (Псков, улица Яна Фабрициуса, дом 2а, кабинет 14) или перевести банковским переводом на реквизиты Детского фонда с пометкой: «Благотворительное пожертвование на Пронина А. (дети-инвалиды). НДС – нет».

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