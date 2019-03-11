Смертность от употребления алкоголя снизилась в России

14:30, 11 марта 2019, ПАИ

За три года в России на 2 тысячи снизилось количество смертей, связанных с употреблением алкоголя и его аналогов. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

По словам специалистов, таких показателей удалось добиться с помощью усиления контроля за оборотом непищевой спиртосодержащей продукции, который ввели в 2018 году. Под запрет попали напитки с ароматизаторами, пищевыми добавками, в которых количество этилового спирта превышает 28% от общего объема.

За время действия запрета Роспотребнадзор проверил более 192 тысяч объектов, осуществляющих деятельность по розничной продаже спиртосодержащей продукции. Запрещенная к реализации продукция выявлена на 2,9 тысячах объектов. Снято с реализации около 659 тысячи литров спиртосодержащей непищевой и спиртосодержащей пищевой продукции, несоответствующей установленным требованиям. Также сообщается, что продажи аналогов алкогольной продукции удалось снизить в 16 раз.

По результатам проверок инспекторы наложили административных штрафов на сумму более 102 миллионов рублей, - добавили в ведомстве.