Десятерых повторно севших за руль нетрезвыми водителей задержали в Псковской области на мартовских праздниках

14:38, 11 марта 2019, ПАИ

В прошедшие праздничные дни на территории Псковской области полиция задержала 10 нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону.

В частности, 8 марта ночью в Великих Луках по улице 3-ей Ударной Армии ехал на «Мерседесе» 50-летний нетрезвых горожанин. 10 марта 40-летний великолучанин в алкогольном опьянении ехал на ВАЗ-21103 по переулку Мелиораторов.

Также 8 марта вечером в Порхове на набережной Александра Невского полицейские остановили 43-летнего местного жителя, который в нетрезвом виде ехал на скутере. В Куньинском районе в тот же день по дороге Кунья – Кресты на ВАЗ-21093 ехал 30-летний гражданин, который также оказался в нетрезвом состоянии. А 7 марта в Острове на улице 25 Октября дорожные полицейские остановили 27-летнего нетрезвого горожанина, ехавшего на мопеде.

Кроме того, 9 марта ночью в Пскове на улице Коммунальной полицейские остановили автомобиль ВАЗ-21154. Выяснилось, что за рулем машины находился нетрезвый 38-летний пскович. Еще одного нетрезвого водителя стражи порядка задержали в Пскове 10 марта улице Старотекстильной. Этот 22-летний молодой человек, будучи в нетрезвом состоянии, управлял «Фольксвагеном».

Нетрезвые водители также были задержаны в Псковском, Невельском, Опочецком районах. По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.