38 спортсменов приняли участие в соревнованиях по русскому жиму в Пскове

15:47, 11 марта 2019, ПАИ

10 марта в фитнес-клубе «Рекорд» в Пскове во второй раз прошли клубные соревнования по русскому жиму, организатором которых выступил руководитель клуба Антон Коваль. Как сообщает портал Sport60, в турнире приняли участие 38 человек.

По словам Антона Коваля, турнир прошёл в дружеской атмосфере, так как все участники знакомы и большинство из них трудятся в фитнес-клубе «Рекорд». «Турнир оказался популярным среди посетителей клуба и будет проводиться каждый год» – добавил он.

В жиме штанги весом 35 килограмм среди женщин первое место заняла Татьяна Чиж (30 повторений), а второе – Елена Правосудова (26 повторений). Среди юношей с указанным весом штанги лидером стал Валентин Беляков (121 повторение), за ним – Александр Носов (99 повторений), на третьем месте – Никита Житенко (91 повторение).

В жиме штанги весом 55 килограмм среди юниоров победил Иван Лактионов (77 повторений), на втором месте – Игорь Овсянников (64 повторения), на третьем – Родион Иванов (58 повторений). Среди мужчин победу одержали Николай Мануйлов (77 повторений), Денис Правосудов (73 повторения) и Александр Ефимов (56 повторений).

В жиме штанги весом 100 кг первое место занял Никита Никитин (43 повторения), второе – Илья Ошурков (33 повторения), а третье – Сергей Николахин (25 повторений).