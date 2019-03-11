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Общество

Михаил Ведерников занял четвертую строчку в медиарейтинге губернаторов СЗФО в феврале

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников занял четвертое место в медиарейтинге губернаторов Северо-Западного федерального округа по итогам февраля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании «Медиалогия». Отмечается, что МедиаИндекс главы региона составил 19908,9 по итогам обработки 3006 сообщений СМИ.

На первом месте – губернатор Санкт-Петербурга Александра Беглов, на втором оказался губернатор Калининградской области Антон Алиханов, на третьем – губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В общем рейтинге губернаторов РФ Михаил Ведерников занимает 29-ю строчку.

МедиаИндекс разработан специалистами компании совместно с учеными-математиками и аналитиками масс-медиа для оценки информационной ситуации, сложившейся вокруг изучаемого объекта. В отличие от индексов, основанных на простом подсчете количества упоминаний, МедиаИндекс позволяет оценить медиа-репутацию объекта с учетом качественных показателей.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 43700 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

«Медиалогия» – независимая российская исследовательская компания в области СМИ, специализирующаяся на медиа-анализе в реальном времени. 

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