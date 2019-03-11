День открытых дверей состоится в Псковском областном колледже искусств 13 марта

17:02, 11 марта 2019, ПАИ

13 марта в 14:00 в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова (улица Воеводы Шуйского, дом 2, концертный зал музыкального отделения) состоится День открытых дверей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе колледжа.

В программе Дня открытых дверей запланирован концерт - презентация специальностей колледжа, выставки работ студентов специальностей «Фото- и видеотворчество» и «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», знакомство с приёмными требованиями и индивидуальные консультации по всем специальностям.

Абитуриенты и их родители смогут познакомиться с преподавателями и администрацией колледжа. Кроме того, специалисты проведут консультации к вступительным испытаниям по всем специальностям колледжа, а также тестирование творческих способностей.