0
19:41
Фотоловушка Полистовского заповедника засняла лосей
17:42
Более 250 детей примут участие в зональном этапе фестиваля «Мы из будущего» в Пушкинских Горах
16:40
Отпевание Владимира Шураева состоится 13 марта в храме в деревне Писковичи
16:29
Организацию свадебного торжества «под ключ» представит отель Old Estate на выставке «Свадьба EXPO»
16:23
Михаил Ведерников занял четвертую строчку в медиарейтинге губернаторов СЗФО в феврале
16:10
Стейки из мраморной говядины могут попробовать псковичи в ресторане «Филей»
15:34
Совещание по реализации нацпроектов в Псковской области провёл Михаил Ведерников
Еще новости
Общество

Двух ветеранов Великой Отечественной войны поздравил с 90-летием замглавы Пскова

Сегодня, 11 марта, заместитель главы Пскова Владимир Воробьев поздравил с юбилеем ветеранов Великой Отечественной войны - тружениц тыла Анну Царькову и Антонину Сарченкову. Именинницы отметили 90-летие, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«Вы вынесли на своих плечах все тяготы военного времени. Однако, ваша неиссякаемая любовь к жизни, трудолюбие, вера в будущее помогли преодолеть невзгоды. Несмотря на все трудные испытания, вы сохранили веру в добро и справедливость. Вы - настоящие герои, которыми мы гордимся и восхищаемся. Ваша жизнь будет всегда служить для нас и для будущих поколений примером беззаветной любви к Родине, силы духа и несгибаемой воли. Низкий вам поклон за многолетний и добросовестный труд на благо Отчизны», - сказал Владимир Воробьев в своем поздравительном слове.

Также заместитель руководителя муниципалитета пожелал именинницам здоровья, бодрости духа, поддержки родных и близких и вручил поздравительные открытки от президента России Владимира Путина, приветственные адреса от главы Пскова Ивана Цецерского и цветы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Фотоловушка Полистовского заповедника засняла лосей
11 марта 2019
Фотоловушка Полистовского заповедника засняла лосей
Более 250 детей примут участие в зональном этапе фестиваля «Мы из будущего» в Пушкинских Горах
11 марта 2019
Более 250 детей примут участие в зональном этапе фестиваля «Мы из будущего» в Пушкинских Горах
Отпевание Владимира Шураева состоится 13 марта в храме в деревне Писковичи
11 марта 2019
Отпевание Владимира Шураева состоится 13 марта в храме в деревне Писковичи
Организацию свадебного торжества «под ключ» представит отель Old Estate на выставке «Свадьба EXPO»
11 марта 2019
Организацию свадебного торжества «под ключ» представит отель Old Estate на выставке «Свадьба EXPO»
Михаил Ведерников занял четвертую строчку в медиарейтинге губернаторов СЗФО в феврале
11 марта 2019
Михаил Ведерников занял четвертую строчку в медиарейтинге губернаторов СЗФО в феврале
Стейки из мраморной говядины могут попробовать псковичи в ресторане «Филей»
11 марта 2019
Стейки из мраморной говядины могут попробовать псковичи в ресторане «Филей»
Совещание по реализации нацпроектов в Псковской области провёл Михаил Ведерников
11 марта 2019
Совещание по реализации нацпроектов в Псковской области провёл Михаил Ведерников
30-е место заняла Псковская область в рейтинге регионов по реализации проекта «Формирование городской среды» в 2018 году
11 марта 2019
30-е место заняла Псковская область в рейтинге регионов по реализации проекта «Формирование городской среды» в 2018 году

Идет загрузка...