Двух ветеранов Великой Отечественной войны поздравил с 90-летием замглавы Пскова

16:54, 11 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 11 марта, заместитель главы Пскова Владимир Воробьев поздравил с юбилеем ветеранов Великой Отечественной войны - тружениц тыла Анну Царькову и Антонину Сарченкову. Именинницы отметили 90-летие, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«Вы вынесли на своих плечах все тяготы военного времени. Однако, ваша неиссякаемая любовь к жизни, трудолюбие, вера в будущее помогли преодолеть невзгоды. Несмотря на все трудные испытания, вы сохранили веру в добро и справедливость. Вы - настоящие герои, которыми мы гордимся и восхищаемся. Ваша жизнь будет всегда служить для нас и для будущих поколений примером беззаветной любви к Родине, силы духа и несгибаемой воли. Низкий вам поклон за многолетний и добросовестный труд на благо Отчизны», - сказал Владимир Воробьев в своем поздравительном слове.

Также заместитель руководителя муниципалитета пожелал именинницам здоровья, бодрости духа, поддержки родных и близких и вручил поздравительные открытки от президента России Владимира Путина, приветственные адреса от главы Пскова Ивана Цецерского и цветы.