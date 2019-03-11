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Общество

Руководство псковской Росгвардии встретилось с представителями частных охранных предприятий

В Управлении Росгвардии по Псковской области состоялся координационный совет с участием представителей частных охранных организаций и руководства Управления.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, начальник Управления Росгвардии по Псковской области Игорь Иванов отметил важность совместной работы по охране общественного порядка и профилактике правонарушений, в том числе на охраняемых объектах.

В ходе совещания начальник центра лицензионно-разрешительной работы полковник полиции Василий Софин подвел итоги работы частных охранных предприятий на территории Псковской области за 2018 год.

Игорь Иванов поздравил собравшихся с Днём частного охранника, поблагодарил руководителей за активную работу по укреплению правопорядка в регионе, вручил отличившимся грамоты и благодарственные письма.

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