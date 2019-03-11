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Общество

Более 250 детей примут участие в зональном этапе фестиваля «Мы из будущего» в Пушкинских Горах

16 марта на базе культурно-досугового центра Пушкинских Гор пройдет третий зональный этап областного фестиваля по выявлению и поддержке талантливых детей «Мы из будущего», в котором примут участие более 250 детей из 8 районов области. Смотр творческих номеров начнется в 12:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Свое мастерство в разных жанрах продемонстрируют солисты и творческие коллективы из Пушкиногорского, Новоржевского, Бежаницкого, Красногородского, Опочецкого, Локнянского, Себежского и Усвятского районов.

Ранее в регионе прошли еще два зональных смотра. Четвертый состоится 24 марта в Порхове. Лучшие участники фестиваля выступят в октябре на итоговом концерте в Опочецком районном центре культуры.

Фестиваль «Мы из будущего» создает условия для творческой самореализации детей, проживающих как в деревнях, поселках, так и городах Псковской области, дает возможность талантливым детям выйти на большую творческую площадку и показать свои способности, открыть для себя новые горизонты в искусстве. Многие участники фестиваля «Мы из будущего» принимают участие на всероссийских и международных конкурсах и фестивалях.

Организатор областного фестиваля — Псковский областной центр народного творчества при поддержке Комитета по культуре Псковской области.

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