Конференция «Долгий путь к Аввакуму» прошла в Пскове

18:00, 11 марта 2019, ПАИ

В Псковском областном центре народного творчества прошла общественно-культурная конференция «Долгий путь к Аввакуму», которую организовали и провели Псковская старообрядческая община, российская Древлеправославная Поморская Церковь и Культурно-Паломнический центр имени протопопа Аввакума.

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия, на конференцию приехали гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, также ее посетили прихожане старообрядческого храма святого Николая от Каменной ограды.

Открыл конференцию председатель Псковской старообрядческой общины М. Радионов. Он напомнил о том, какой интерес проявляют известные литераторы, ученые, кинематографисты, художники к личности протопопа Аввакума, и «какой след оставил духовный наставник древнего православия в душах его почитателей».

С приветственным словом к собравшимся обратился председатель Российского Совета Древлеправославной Поморской Церкви В. Шамарин. Он представил краткую историческую картину староверия и не обошел вниманием современность при благосклонном отношении государства и общества к старообрядческому наследию.

Особый глубокий взгляд на значение Аввакума для сохранения истинной Веры, церковных традиций, литературы, морально-этических устоев русского общества представил собранию доцент Санкт-Петербургского РГПУ им. А. И. Герцена, кандидат философских наук К. Кожурин. «А, впрочем, никакой пересказ о его злоключениях, духовном мужестве, литературном таланте не может быть лучше самого авторского «Жития…», написанного ссыльным Аввакумом», - заключил свой рассказ К. Кожурин.

По окончании певцы из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и Пскова исполнили духовные стихи древлеправославной певческой культуры.