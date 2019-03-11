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Общество

Кражи денег, телефона, аккумулятора и бинокля раскрыли полицейские в Псковской области

В Псковской области полицейские раскрыли кражи денег, телефона, аккумулятора и бинокля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по региону.

В частности, 7 марта в Пушкинских Горах в магазине на улице Ленина украли кошеле с 12 тысячами рублей. В этой краже подозревается 44-летний дворник. Возбуждено уголовное дело.

В начале февраля в Новосокольниках из квартиры дома на улице Загородной украли мобильный телефон. Полиция задержала по подозрению в этой краже 39-летнего местного жителя, он признался в преступлении.

С 4 по 8 марта в Великих Луках из гаража на проспекте Гагарина неизвестный проломил стену и украл аккумулятор, бинокль и куртку. Вором оказался 26-летний безработный, ранее судимый  великолучанин.

Еще одна кража произошла в Великих Луках в ночь на 6 марта. Из гаража на улице Ботвина украли бензопилу и набор ключей в кейсе. Ущерб составил более 20 тыс. рублей. Полиция задержала подозреваемого, которым оказался 18-летний безработный. Стражи порядка изъяли похищенное.

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