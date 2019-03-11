За отсутствие специальной оценки условий труда Роструд оштрафовал псковскую организацию

19:30, 11 марта 2019, ПАИ

Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности ООО «Эко-продукты», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.

В ходе проверки были выявлены нарушения трудового законодательства: в организации не проведена специальная оценка условий труда, не обеспечено информирование работников об условиях труда на рабочих местах, в трудовых договорах не указаны условия труда.

Также работники не ознакомлены с локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. В том числе работодатель не утвердил форму расчетного листка, работники не извещались о составных частях заработной платы.

Были выявлены нарушения по учету и выдаче работникам в установленные сроки средств индивидуальной защиты, не обеспечено прохождение работниками инструктажей по охране труда.

Выявленные нарушения стали основанием для наложения административного штрафа, добавили в пресс-службе.