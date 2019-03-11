Псковский Роструд оштрафовал ООО «Мнев» за нарушение сроков расчета с уволенными работниками

22:31, 11 марта 2019, ПАИ

Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности ООО «Мнев», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.

В результате плановой проверки соблюдения трудового законодательства установлено, что работодатель с нарушениями сроков произвел расчет с уволенными работниками, денежная компенсация за задержку сумм не была начислена. Также трудовых договорах работников отсутствовали сведения об условиях труда на рабочем месте, а руководитель не прошел обучение по охране труда.

На организацию наложен административный штраф. Выявленные нарушения трудового законодательства работодатель устранил в ходе проверки, добавили в инспекции.