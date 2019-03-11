0
23:00
Опубликована информация о предстоящих служениях митрополита Тихона в марте
22:07
Занятие по вопросам охраны репродуктивного здоровья провели для псковских курсанток
21:16
Сотрудники псковского ОСН «Зубр» почтили память Алексея Ширяева
19:41
Фотоловушка Полистовского заповедника засняла лосей
17:42
Более 250 детей примут участие в зональном этапе фестиваля «Мы из будущего» в Пушкинских Горах
16:40
Отпевание Владимира Шураева состоится 13 марта в храме в деревне Писковичи
16:29
Организацию свадебного торжества «под ключ» представит отель Old Estate на выставке «Свадьба EXPO»
Еще новости
Общество

Псковский Роструд оштрафовал ООО «Мнев» за нарушение сроков расчета с уволенными работниками

Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности ООО «Мнев», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.

В результате плановой проверки соблюдения трудового законодательства установлено, что работодатель с нарушениями сроков произвел расчет с уволенными работниками, денежная компенсация за задержку сумм не была начислена. Также трудовых договорах работников отсутствовали сведения об условиях труда на рабочем месте, а руководитель не прошел обучение по охране труда.

На организацию наложен административный штраф. Выявленные нарушения трудового законодательства работодатель устранил в ходе проверки, добавили в инспекции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Опубликована информация о предстоящих служениях митрополита Тихона в марте
11 марта 2019
Опубликована информация о предстоящих служениях митрополита Тихона в марте
Занятие по вопросам охраны репродуктивного здоровья провели для псковских курсанток
11 марта 2019
Занятие по вопросам охраны репродуктивного здоровья провели для псковских курсанток
Сотрудники псковского ОСН «Зубр» почтили память Алексея Ширяева
11 марта 2019
Сотрудники псковского ОСН «Зубр» почтили память Алексея Ширяева
Фотоловушка Полистовского заповедника засняла лосей
11 марта 2019
Фотоловушка Полистовского заповедника засняла лосей
Более 250 детей примут участие в зональном этапе фестиваля «Мы из будущего» в Пушкинских Горах
11 марта 2019
Более 250 детей примут участие в зональном этапе фестиваля «Мы из будущего» в Пушкинских Горах
Отпевание Владимира Шураева состоится 13 марта в храме в деревне Писковичи
11 марта 2019
Отпевание Владимира Шураева состоится 13 марта в храме в деревне Писковичи
Организацию свадебного торжества «под ключ» представит отель Old Estate на выставке «Свадьба EXPO»
11 марта 2019
Организацию свадебного торжества «под ключ» представит отель Old Estate на выставке «Свадьба EXPO»
Михаил Ведерников занял четвертую строчку в медиарейтинге губернаторов СЗФО в феврале
11 марта 2019
Михаил Ведерников занял четвертую строчку в медиарейтинге губернаторов СЗФО в феврале

Идет загрузка...