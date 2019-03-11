0
23:00
Опубликована информация о предстоящих служениях митрополита Тихона в марте
22:07
Занятие по вопросам охраны репродуктивного здоровья провели для псковских курсанток
21:16
Сотрудники псковского ОСН «Зубр» почтили память Алексея Ширяева
19:41
Фотоловушка Полистовского заповедника засняла лосей
17:42
Более 250 детей примут участие в зональном этапе фестиваля «Мы из будущего» в Пушкинских Горах
16:40
Отпевание Владимира Шураева состоится 13 марта в храме в деревне Писковичи
16:29
Организацию свадебного торжества «под ключ» представит отель Old Estate на выставке «Свадьба EXPO»
Еще новости
Общество

Акцию «Безопасная Масленица» провели сотрудники ГИБДД в Себеже

Акцию «Безопасная Масленица» провели в Себеже сотрудники Госавтоинспекции, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Участниками акции «Безопасная Масленица» стали представители практически всех категорий участников дорожного движения, которые пришли на праздник. Совместно с волонтёрами районного культурного центра Себежа они подготовили для участников мероприятия театрализованное представление.

Отмечается, что особое внимание в рамках праздничных гуляний было уделено юным участникам дорожного движения. «Именно для них сотрудники ГИБДД подготовили ряд состязаний, одним из которых стала викторина по Правилам дорожного движения. Ребята также получили подарки – конфеты с изображением знаков дорожного движения и блины, которые накануне специально приготовила для них инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Ольга Королева», – добавили в ведомстве. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Опубликована информация о предстоящих служениях митрополита Тихона в марте
11 марта 2019
Опубликована информация о предстоящих служениях митрополита Тихона в марте
Занятие по вопросам охраны репродуктивного здоровья провели для псковских курсанток
11 марта 2019
Занятие по вопросам охраны репродуктивного здоровья провели для псковских курсанток
Сотрудники псковского ОСН «Зубр» почтили память Алексея Ширяева
11 марта 2019
Сотрудники псковского ОСН «Зубр» почтили память Алексея Ширяева
Фотоловушка Полистовского заповедника засняла лосей
11 марта 2019
Фотоловушка Полистовского заповедника засняла лосей
Более 250 детей примут участие в зональном этапе фестиваля «Мы из будущего» в Пушкинских Горах
11 марта 2019
Более 250 детей примут участие в зональном этапе фестиваля «Мы из будущего» в Пушкинских Горах
Отпевание Владимира Шураева состоится 13 марта в храме в деревне Писковичи
11 марта 2019
Отпевание Владимира Шураева состоится 13 марта в храме в деревне Писковичи
Организацию свадебного торжества «под ключ» представит отель Old Estate на выставке «Свадьба EXPO»
11 марта 2019
Организацию свадебного торжества «под ключ» представит отель Old Estate на выставке «Свадьба EXPO»
Михаил Ведерников занял четвертую строчку в медиарейтинге губернаторов СЗФО в феврале
11 марта 2019
Михаил Ведерников занял четвертую строчку в медиарейтинге губернаторов СЗФО в феврале

Идет загрузка...