Акцию «Безопасная Масленица» провели сотрудники ГИБДД в Себеже

22:17, 11 марта 2019, ПАИ

Акцию «Безопасная Масленица» провели в Себеже сотрудники Госавтоинспекции, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Участниками акции «Безопасная Масленица» стали представители практически всех категорий участников дорожного движения, которые пришли на праздник. Совместно с волонтёрами районного культурного центра Себежа они подготовили для участников мероприятия театрализованное представление.

Отмечается, что особое внимание в рамках праздничных гуляний было уделено юным участникам дорожного движения. «Именно для них сотрудники ГИБДД подготовили ряд состязаний, одним из которых стала викторина по Правилам дорожного движения. Ребята также получили подарки – конфеты с изображением знаков дорожного движения и блины, которые накануне специально приготовила для них инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Ольга Королева», – добавили в ведомстве.