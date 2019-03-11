0
23:00
Опубликована информация о предстоящих служениях митрополита Тихона в марте
22:07
Занятие по вопросам охраны репродуктивного здоровья провели для псковских курсанток
21:16
Сотрудники псковского ОСН «Зубр» почтили память Алексея Ширяева
19:41
Фотоловушка Полистовского заповедника засняла лосей
17:42
Более 250 детей примут участие в зональном этапе фестиваля «Мы из будущего» в Пушкинских Горах
16:40
Отпевание Владимира Шураева состоится 13 марта в храме в деревне Писковичи
16:29
Организацию свадебного торжества «под ключ» представит отель Old Estate на выставке «Свадьба EXPO»
Еще новости
Общество

В Прощеное воскресенье епископ Сергий совершил литургию и вечерню с чином прощения в Великих Луках

10 марта в Прощеное воскресенье епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил божественную литургию в Свято-Вознесенском кафедральном соборе Великих Лук, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукской епархии.

Ему сослужили ключарь Свято-Вознесенского кафедрального собора Великих Лук протоиерей Сергий Матвеев и секретарь Великолукского епархиального управления иеромонах Нил (Лосев). Диаконский чин возглавил иеродиакон Артемий (Слесарев).

Богослужебные песнопения исполнил хор Свято-Вознесенского кафедрального собора Великих Лук под регентством Ольги Смольченковой.

По окончании литургии епископ Сергий поздравил прихожан с праздником воскресного дня, а причастников – с принятием Святых Христовых Таин и обратился к верующим с архипастырским словом, посвящённым важности прощения.

Вечером в Прощеное воскресенье епископ Сергий совершил в Свято-Вознесенском кафедральном соборе вечерню с чином прощения. После отпуста вечерни владыка прочитал молитву на начало Святой Четыредесятницы и обратился к собравшимся с архипастырским словом, призвал верующих простить всех и «с чувством примирения и любви в сердце вступить на поприще Великого поста».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Опубликована информация о предстоящих служениях митрополита Тихона в марте
11 марта 2019
Опубликована информация о предстоящих служениях митрополита Тихона в марте
Занятие по вопросам охраны репродуктивного здоровья провели для псковских курсанток
11 марта 2019
Занятие по вопросам охраны репродуктивного здоровья провели для псковских курсанток
Сотрудники псковского ОСН «Зубр» почтили память Алексея Ширяева
11 марта 2019
Сотрудники псковского ОСН «Зубр» почтили память Алексея Ширяева
Фотоловушка Полистовского заповедника засняла лосей
11 марта 2019
Фотоловушка Полистовского заповедника засняла лосей
Более 250 детей примут участие в зональном этапе фестиваля «Мы из будущего» в Пушкинских Горах
11 марта 2019
Более 250 детей примут участие в зональном этапе фестиваля «Мы из будущего» в Пушкинских Горах
Отпевание Владимира Шураева состоится 13 марта в храме в деревне Писковичи
11 марта 2019
Отпевание Владимира Шураева состоится 13 марта в храме в деревне Писковичи
Организацию свадебного торжества «под ключ» представит отель Old Estate на выставке «Свадьба EXPO»
11 марта 2019
Организацию свадебного торжества «под ключ» представит отель Old Estate на выставке «Свадьба EXPO»
Михаил Ведерников занял четвертую строчку в медиарейтинге губернаторов СЗФО в феврале
11 марта 2019
Михаил Ведерников занял четвертую строчку в медиарейтинге губернаторов СЗФО в феврале

Идет загрузка...