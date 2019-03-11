В Прощеное воскресенье епископ Сергий совершил литургию и вечерню с чином прощения в Великих Луках

20:31, 11 марта 2019, ПАИ

10 марта в Прощеное воскресенье епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил божественную литургию в Свято-Вознесенском кафедральном соборе Великих Лук, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукской епархии.

Ему сослужили ключарь Свято-Вознесенского кафедрального собора Великих Лук протоиерей Сергий Матвеев и секретарь Великолукского епархиального управления иеромонах Нил (Лосев). Диаконский чин возглавил иеродиакон Артемий (Слесарев).

Богослужебные песнопения исполнил хор Свято-Вознесенского кафедрального собора Великих Лук под регентством Ольги Смольченковой.

По окончании литургии епископ Сергий поздравил прихожан с праздником воскресного дня, а причастников – с принятием Святых Христовых Таин и обратился к верующим с архипастырским словом, посвящённым важности прощения.

Вечером в Прощеное воскресенье епископ Сергий совершил в Свято-Вознесенском кафедральном соборе вечерню с чином прощения. После отпуста вечерни владыка прочитал молитву на начало Святой Четыредесятницы и обратился к собравшимся с архипастырским словом, призвал верующих простить всех и «с чувством примирения и любви в сердце вступить на поприще Великого поста».