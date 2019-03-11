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Общество

Пропавшего без вести псковича разыскивает псковская полиция

Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивает 46-летнего Валерия Васильева. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, с января 2010 года он разыскивается как лицо, утратившее родственную связь.

Ему на вид 45 лет, ростом 182 сантиметра, среднего телосложения, волосы русые короткие, лицо круглое, брови дугообразные, глаза серые, нос прямой.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Валерия Васильева, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-09, 8-911-351-26-80 или 02.

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