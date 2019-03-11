Фотоловушка Полистовского заповедника засняла лосей

19:41, 11 марта 2019, ПАИ

Несколько лосей попались в объектив фотоловушки Полистовского заповедника, установленной рядом с солонцом, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе заповедника.

Отмечается, что солонцами называют специальные конструкции, в которые закладывается соль для копытных животных. Такая подкормка помогает им восполнить дефицит минеральных веществ, необходимых для нормального обмена веществ, роста и укрепления иммунитета.

У лосей потребность в соли особенно высока весной и летом. В это время она необходима для таких важнейших физиологических процессов, как линька, рост рогов, рост и развитие эмбрионов, лактация. Однако, и в другие сезоны лоси с удовольствием лакомятся подкормкой на солонцах.

На заповедной территории солонцы установлены вблизи границы болота и леса, где копытные обычно кормятся. Благодаря солонцам не происходит искусственного оттока зверей из заповедника в окрестные угодья, где солонцы используются в охотничьих целях. «Иногда на солонцах также размещаются древесные веники, которыми лоси с удовольствием лакомятся», – добавили в пресс-службе.