0
23:00
Опубликована информация о предстоящих служениях митрополита Тихона в марте
22:07
Занятие по вопросам охраны репродуктивного здоровья провели для псковских курсанток
21:16
Сотрудники псковского ОСН «Зубр» почтили память Алексея Ширяева
19:41
Фотоловушка Полистовского заповедника засняла лосей
17:42
Более 250 детей примут участие в зональном этапе фестиваля «Мы из будущего» в Пушкинских Горах
16:40
Отпевание Владимира Шураева состоится 13 марта в храме в деревне Писковичи
16:29
Организацию свадебного торжества «под ключ» представит отель Old Estate на выставке «Свадьба EXPO»
Еще новости
Общество

Опубликована информация о предстоящих служениях митрополита Тихона в марте

Опубликован график предстоящих служений митрополита Псковского и Порховского Тихона в марте, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.

11 марта в 18:00, в понедельник 1-й седмицы Великого поста, митрополит Тихон совершит чтение Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова.

12 марта в 18:00, во вторник 1-й седмицы Великого поста, владыка совершит чтение Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре.

13 марта в 9:00, в среду 1-й седмицы Великого поста, день памяти блаженного Николая Псковского, митрополит совершит божественную литургию Преждеосвященных Даров в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова.

13 марта в 18:00, в среду 1-й седмицы Великого поста, митрополит Тихон совершит чтение Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского в храме святых Жен-Мироносиц города Пскова.

14 марта в 18:00, в четверг 1-й седмицы Великого поста, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершит чтение Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре.

15 марта в 8:00, в пятницу 1-й седмицы Великого поста, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершит божественную литургию Преждеосвященных Даров в Спасо-Казанском женском монастыре города Острова.

16 марта в 9:00, в субботу 1-й седмицы Великого поста, день прославления Державной иконы Божией Матери, митрополит совершит божественную литургию в Спасо-Елеазаровском женском монастыре.

16 марта в 18:00, накануне Недели 1-й Великого поста, памяти преподобномученика Иоасафа Снетогорского, митрополит Тихон возглавит всенощное бдение в Снетогорском женском монастыре.

17 марта в 10:00, в Неделю 1-ю Великого поста, торжества Православия и памяти преподобномученика Иоасафа Снетогорского, владыка совершит божественную литургию Преждеосвященных Даров в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Опубликована информация о предстоящих служениях митрополита Тихона в марте
11 марта 2019
Опубликована информация о предстоящих служениях митрополита Тихона в марте
Занятие по вопросам охраны репродуктивного здоровья провели для псковских курсанток
11 марта 2019
Занятие по вопросам охраны репродуктивного здоровья провели для псковских курсанток
Сотрудники псковского ОСН «Зубр» почтили память Алексея Ширяева
11 марта 2019
Сотрудники псковского ОСН «Зубр» почтили память Алексея Ширяева
Фотоловушка Полистовского заповедника засняла лосей
11 марта 2019
Фотоловушка Полистовского заповедника засняла лосей
Более 250 детей примут участие в зональном этапе фестиваля «Мы из будущего» в Пушкинских Горах
11 марта 2019
Более 250 детей примут участие в зональном этапе фестиваля «Мы из будущего» в Пушкинских Горах
Отпевание Владимира Шураева состоится 13 марта в храме в деревне Писковичи
11 марта 2019
Отпевание Владимира Шураева состоится 13 марта в храме в деревне Писковичи
Организацию свадебного торжества «под ключ» представит отель Old Estate на выставке «Свадьба EXPO»
11 марта 2019
Организацию свадебного торжества «под ключ» представит отель Old Estate на выставке «Свадьба EXPO»
Михаил Ведерников занял четвертую строчку в медиарейтинге губернаторов СЗФО в феврале
11 марта 2019
Михаил Ведерников занял четвертую строчку в медиарейтинге губернаторов СЗФО в феврале

Идет загрузка...