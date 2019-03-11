Опубликована информация о предстоящих служениях митрополита Тихона в марте
Опубликован график предстоящих служений митрополита Псковского и Порховского Тихона в марте, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.
11 марта в 18:00, в понедельник 1-й седмицы Великого поста, митрополит Тихон совершит чтение Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова.
12 марта в 18:00, во вторник 1-й седмицы Великого поста, владыка совершит чтение Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре.
13 марта в 9:00, в среду 1-й седмицы Великого поста, день памяти блаженного Николая Псковского, митрополит совершит божественную литургию Преждеосвященных Даров в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова.
13 марта в 18:00, в среду 1-й седмицы Великого поста, митрополит Тихон совершит чтение Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского в храме святых Жен-Мироносиц города Пскова.
14 марта в 18:00, в четверг 1-й седмицы Великого поста, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершит чтение Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре.
15 марта в 8:00, в пятницу 1-й седмицы Великого поста, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершит божественную литургию Преждеосвященных Даров в Спасо-Казанском женском монастыре города Острова.
16 марта в 9:00, в субботу 1-й седмицы Великого поста, день прославления Державной иконы Божией Матери, митрополит совершит божественную литургию в Спасо-Елеазаровском женском монастыре.
16 марта в 18:00, накануне Недели 1-й Великого поста, памяти преподобномученика Иоасафа Снетогорского, митрополит Тихон возглавит всенощное бдение в Снетогорском женском монастыре.
17 марта в 10:00, в Неделю 1-ю Великого поста, торжества Православия и памяти преподобномученика Иоасафа Снетогорского, владыка совершит божественную литургию Преждеосвященных Даров в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова.