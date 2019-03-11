Команда Псковского района заняла 1-е место в турнире по волейболу среди женских команд
Команда Псковского района заняла 1-е место в турнире по волейболу среди женских команд, который состоялся 9 марта в честь Международного женского дня, сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации.
В турнире приняли участие команды «Ника» из Пскова, «Писковичи» из Псковского района, «Юность» и «Самураи» из Печор. Отмечается, что к участию в турнире допускались спортсмены 2005 года рождения и старше.