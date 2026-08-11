Количество незаконных рубок в Псковской области в этом году минимально – министр

16:17, 11 августа 2026, ПАИ

Количество незаконных рубок в Псковской области в этом году минимально, сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Виктор Мусатов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 11 августа.

«В этом году количество незаконных рубок в целом пока минимально. 20 незаконных рубок на всю область и нужно понимать, что леса занимают 40 % территории региона и полностью искоренить преступления на такой территории задача сложная», – отметил гость студии.

Виктор Мусатов также обратил внимание, что прошлый год буквально доказал: двумя крупными незаконными рубками можно существенно увеличить объём незаконной заготовки. Масштабные ЧП, где для вырубки даже использовалась специальная техника, произошли в Куньинском и Печорском районах.

Все материалы, подчеркнул министр, передают в полицию для рассмотрения.