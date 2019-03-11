Бесхозная постройка горела в деревне Стремутка Псковского района

19:50, 11 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 11 марта, в 13:30 поступило сообщение о возгорании бесхозного строения в деревне Стремутка Ядровской волости Псковского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.

Информация о причинах возгорания уточняется. Для ликвидации пожара привлекалась 2 единицы техники и 6 человек. Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.