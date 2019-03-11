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Общество

Противопожарный рейд прошел в Великих Луках

Сегодня, 11 марта, сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Великих Лук в целях профилактики пожаров и их последствий провели профилактический рейд в жилом секторе города, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда они распространили памятки о действиях при возникновении пожара и листовки о мерах пожарной безопасности в жилых домах. Гражданам разъяснили требования пожарной безопасности, предъявляемые к отопительным приборам, бытовым газовым приборам и электрической проводке, меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности.

В беседах домовладельцам разъяснили необходимость наличия в домах первичных средств пожаротушения, уборки территории после схода снежного покрова, довели способы раннего обнаружения пожара в жилище при помощи автономных пожарных извещателей. Особое внимание было уделено многодетным семьям, а также семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Жителям города напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, довели обстановку с пожарами на территории Псковской области и города Великие Луки, основные причины пожаров и гибели людей на них.

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