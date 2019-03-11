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Общество

Жилой дом горел в деревне Матюгино Островского района

Сегодня, 11 марта, в 15:36 поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Матюгино Бережанской волости Островского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.

Информация о причинах возгорания уточняется. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники и 7 человек. Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.

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