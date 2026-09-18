Александр Котов пришёл на участок и проголосовал на выборах

08:24, 18 сентября 2026, ПАИ

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов пришёл на участок и проголосовал на выборах, сообщает пресс-служба Собрания.

По его словам, обычно он пользуется дистанционным электронным голосованием, но сегодня решил отдать голос традиционным способом.

«Для избирателей по-прежнему доступны все способы голосования, поэтому хочу обратиться к псковичам: приходите на избирательные участки или голосуйте дистанционно. Выбирайте тех, кому вы доверяете, тех, кто будет представлять ваши интересы в Государственной Думе, в Законодательном Собрании Псковской области. От нашего выбора зависит будущее нашей страны и региона. Голосуйте, ваш выбор очень важен», – отметил Александр Котов.

Трехдневное голосование началось в Псковской области сегодня, 18 сентября, в 08:00. Жители региона вместе со всей страной выбирают депутатов Государственной Думы девятого созыва, также в Псковской области проходят выборы Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов собраний депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.

Избирательные участки будут работать 18, 19 и 20 сентября с 08:00 до 20:00. Всего в Псковской области открылись 567 избирательных участков. На каждом из них установлено видеонаблюдение или видеорегистрация, а сигнал с 211 участков будет поступать в Центр общественного наблюдения.

Псковичи могут проголосовать непосредственно на участке, на дому по предварительной заявке или дистанционно в электронном формате. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) примет участие 53 791 избиратель. Проголосовать дистанционно можно на платформе vybory.gov.ru.

ДЭГ доступно с 08:00 18 сентября до 20:00 20 сентября. При этом участники дистанционного голосования смогут отдавать свои голоса и ночью.