В Пскове первые избиратели пришли отдать свой голос

08:34, 18 сентября 2026, ПАИ

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов посетил УИК № 13 в первый день голосования на выборах в Псковской области сегодня, 18 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

На избирательном участке исполнили гимн РФ. Международных экспертов встретил фольклорный ансамбль «Плескава».

«Выборы в Псковской области стартовали. 567 избирательных участков Псковской области открыли вовремя, в восемь утра. Мы ждём первых избирателей на избирательных участках. Также в восемь утра начало работать дистанционное голосование. Вы можете проголосовать с 8 утра сегодняшнего дня до 20:00 воскресенья, 20 сентября. Участки открылись. Добро пожаловать на выборы», – отметил Игорь Сопов.

С самого утра на выборы приходят местные жители, первые избиратели, чтобы проголосовать.

Трёхдневное голосование началось в Псковской области сегодня, 18 сентября, в 08:00. Жители региона вместе со всей страной выбирают депутатов Государственной Думы девятого созыва, также в Псковской области проходят выборы Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов собраний депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.

Избирательные участки будут работать 18, 19 и 20 сентября с 08:00 до 20:00. Всего в Псковской области открылись 567 избирательных участков. На каждом из них установлено видеонаблюдение или видеорегистрация, а сигнал с 211 участков будет поступать в Центр общественного наблюдения.

Псковичи могут проголосовать непосредственно на участке, на дому по предварительной заявке или дистанционно в электронном формате. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) примет участие 53 791 избиратель. Проголосовать дистанционно можно на платформе vybory.gov.ru.

ДЭГ доступно с 08:00 18 сентября до 20:00 20 сентября. При этом участники дистанционного голосования смогут отдавать свои голоса и ночью.