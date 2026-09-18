Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Александр Котов призвал сохранить память о подвигах воинов-псковичей

18 сентября в Псковской области отмечается День памяти псковичей, погибших при защите Отечества. В эту памятную дату жители региона вспоминают земляков, отдавших жизнь за родную землю и независимость страны.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

Председатель Законодательного Собрания Александр Котов отметил, что история Псковской земли наполнена примерами мужества ее защитников, верности присяге, боевого братства и духовной силы.

«Мы склоняем головы перед памятью о подвигах всех поколений воинов-псковичей, приносим цветы к братским могилам и монументам, но наша главная задача – сохранить живую благодарную память в сердцах новых поколений. Пока мы помним их подвиг – они живы, а Россия остаётся непобедимой!» – подчеркнул Александр Котов.

Он также пожелал сохранить память о героях-псковичах и их подвигах: «Вечная слава защитникам родной земли! Слава героям-псковичам!».

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



18 сентября 2026

Михаил Ведерников проголосовал на выборах
18 сентября 2026

Антон Мороз рассказал об обстановке на избирательном участке в Любятово
18 сентября 2026

Псковские школьники приняли участие в митинге «Помним. Скорбим. Гордимся»
18 сентября 2026

Глава администрации Великих Лук принял участие в голосовании
18 сентября 2026

Глава Пскова отдал свой голос на выборах
18 сентября 2026

Дан старт акции для впервые голосующих избирателей «Будь со страной»
18 сентября 2026

В Пскове первые избиратели пришли отдать свой голос
18 сентября 2026

Александр Котов пришёл на участок и проголосовал на выборах

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...