Александр Котов призвал сохранить память о подвигах воинов-псковичей

08:07, 18 сентября 2026, ПАИ

18 сентября в Псковской области отмечается День памяти псковичей, погибших при защите Отечества. В эту памятную дату жители региона вспоминают земляков, отдавших жизнь за родную землю и независимость страны.

Председатель Законодательного Собрания Александр Котов отметил, что история Псковской земли наполнена примерами мужества ее защитников, верности присяге, боевого братства и духовной силы.

«Мы склоняем головы перед памятью о подвигах всех поколений воинов-псковичей, приносим цветы к братским могилам и монументам, но наша главная задача – сохранить живую благодарную память в сердцах новых поколений. Пока мы помним их подвиг – они живы, а Россия остаётся непобедимой!» – подчеркнул Александр Котов.

Он также пожелал сохранить память о героях-псковичах и их подвигах: «Вечная слава защитникам родной земли! Слава героям-псковичам!».