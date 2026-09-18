Глава администрации Великих Лук принял участие в голосовании

09:08, 18 сентября 2026, ПАИ

Сегодня, 18 сентября, глава администрации Великих Лук Андрей Беляев принял участие в голосовании на выборах, сообщили ПАИ в администрации города.

Андрей Беляев отметил, что рассматривает участие в выборах как реализацию конституционного права и личную гражданскую ответственность. По его словам, решения, принимаемые по итогам голосования, непосредственно связаны с дальнейшим развитием России, Псковской области и муниципальных образований.

Отдельное внимание глава администрации уделил тому, что 2026 год проходит под знаком единства народов России. Он подчеркнул многонациональный характер страны, где каждый народ сохраняет свою культуру, язык, историю и традиции, а объединяющим фактором остаётся общая ответственность за развитие страны, регионов и городов.

Говоря о Великих Луках, Андрей Беляев отметил богатую историю и традиции города, а также вклад жителей разных поколений в его развитие. По мнению главы администрации, уважение друг к другу, ответственное отношение к своим обязанностям и активное участие в общественной жизни позволяют совместно решать задачи, стоящие перед муниципалитетом.

После голосования Андрей Беляев поблагодарил жителей, принимающих участие в выборах, а также членов избирательных комиссий за организацию избирательного процесса.