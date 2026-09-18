Александр Гончаренко призвал псковичей проявить гражданскую активность на выборах

07:41, 18 сентября 2026, ПАИ

Сотрудники аппарата Псковской городской Думы ознакомились с обращением президента России Владимира Путина в преддверии единого дня голосования, сообщили ПАИ в пресс-службе ПГД.

Глава государства отметил значимость предстоящего электорального цикла, который включает выборы депутатов Госдумы, региональных парламентов и органов местного самоуправления.

Владимир Путин напомнил, что голосование проходит в течение трех дней - с 18 по 20 сентября, и призвал граждан воспользоваться своим конституционным правом. По словам президента, осознанный выбор каждого россиянина является показателем зрелости общества.

Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко поддержал позицию главы государства. Он отметил, что участие в выборах - это не просто формальная процедура, а личный вклад каждого человека в будущее страны и родного города.

«Именно от активности избирателей зависит эффективность работы власти и то, насколько успешно будут решаться насущные проблемы жителей в ближайшие годы», - подчеркнул Александр Гончаренко.