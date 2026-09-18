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Общество

Дан старт акции для впервые голосующих избирателей «Будь со страной»

В Псковской области стартовала акция для впервые голосующих избирателей «Будь со страной». Принять участие в ней могут жители региона, которым исполнилось 18 лет и которые впервые голосуют на выборах 18, 19 или 20 сентября, сообщили ПАИ в избирательной комиссии Псковской области.

Фото из канала избирательной комиссии Псковской области в MAX

Участникам предлагают оставить своё воспоминание о первом голосовании на онлайн-карте проекта, созданной на платформе «Программы развития «Другое дело». Кроме того, впервые голосующие смогут получить промокоды от партнёров акции. Плакаты с QR-кодом для перехода на страницу проекта есть на избирательных участках.

Чтобы присоединиться к акции, необходимо проголосовать и подтвердить свой возраст через авторизацию на сайте ФГАИС «Молодёжь России». До начала голосования молодые избиратели также могут принять участие в онлайн-игре «Дело выбора» и побороться за приз от президентской платформы «Россия – страна возможностей».

В этом году в Псковской области насчитывается более 12 тысяч впервые голосующих избирателей. После голосования они также смогут получить от региональной избирательной комиссии первый взрослый набор – обложку на паспорт, картхолдер и ремувку.

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